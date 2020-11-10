شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتهذيب الأشجار بطريق «القاهرة/ أسوان» بديرمواس للحد من حجب الرؤية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، حملة لتهذيب أشجار طريق مصر أسوان الزراعي. جاء ذلك تنفيذا لتكليفات المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وإشراف طه داود نائب رئيس المركز، وتنفيذ إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، للحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري والحد من حجب الرؤية سواء للسيارات أو المارة . حملة لتهذيب الأشجار بطريق مصر اسوان بديرمواس للحد من حجب الرؤية حملة لتهذيب الأشجار بطريق مصر اسوان بديرمواس للحد من حجب الرؤية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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