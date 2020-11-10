شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع مبادرة «التصالح- حياة» لغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي بمركز أبوقرقاص، حيث تابع نائب المحافظ الإجراءات المتبعة لاستقبال الطلبات، واستمع إلى عدد من المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما تابع نائب المحافظ، دفع رسوم جدية التصالح من المستحقين من غير القادرين، ضمن مبادرة «التصالح حياة» والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل،، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، ممثلي مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية .

قال نائب المحافظ، إن المحافظ شهد الأحد الماضي، تسديد الرسوم للدفعة الأولى وتضم 30 حالة بقريتي الامل والكمال بمركز المنيا، مشيراً إلى انه يجري تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات التي لم تتقدم حتى الآن لسداد الجدية وذلك بعدد 17 قرية بمراكز المحافظة، حيث تم حصر 140 حالة بتلك القرى، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ، محطة مياه أبوقرقاص، وذلك في إطار متابعة أعمال تنفيذ المشاريع القومية بالمحافظة، حيث تعمل المحطة بطاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، وبتكلفة تقدر بت 885 مليون جنيه، وسوف يستفيد منها أهالي مركز ومدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى عدد من قرى مركز ملوي.

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