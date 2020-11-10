محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر، وعدد من المناطق الأخرى بنطاق حي العجمي، في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوّة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.

وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار وسيولة الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية. موضحًا أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسي رئيس حي العجمي.

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالعجمي