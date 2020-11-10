شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: لجان سرية لمتابعة التزام «المنشآت» بضوابط كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة السياحة والآثار من مخالفة ضوابط السلامة الصحية، والمتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكشف قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عن استمرار عمل لجان التفتيش والمتابعة.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القطاع قام بإيفاد لجان سرية وغير معلنة للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافتيريات والتي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه، أوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية تم إيفاد لجان سرية للمرور على أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.

وأضاف أن هذه اللجان رصدت خلال عملية فحصها لهذه المنشآت مخالفة حوالي 55 منشأة سياحية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها تمهيدا لإغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتا إلى أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

كما أوضح أن المخالفات التي رصدتها اللجان تتنوع ما بين سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية أو الاثنين معا، كما تقوم بعض المنشآت بتقديم شيشة، مما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.

وأكد «العاصي» أن هذه اللجان ستقوم بالمرور على المنشآت السياحية بشكل مستمر ومفاجئ وغير معروف أعضائها، حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أية مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.

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