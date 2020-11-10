شكرا لقرائتكم خبر عن «الزيارة» وموسيقى راجح داوود في مكتبة الإسكندرية الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية العرض المسرحي «الزيارة»، من تقديم فرقة «ستورم» المستقلة للفنون المسرحية، وذلك يوم الخميس المقبل على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

العرض من إعداد أحمد عبدالكريم، وإخراج محمد الجمسي، ويدور في شكل كلاسيكي عن تفاصيل زيارة سيدة لشابين، وتتوالى الأحداث الدرامية جراء تواجدها معهم.

كما يقيم المركز يوم الجمعة حفلاً موسيقيًا للفنان راجح داوود، بقيادة المايسترو ناير ناجي، في تمام السابعة مساء بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

راجح داوود ملحن ومؤلف موسيقي مصري ولد عام 1954 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) في التأليف الموسيقي عام 1977، كما حصل على شهادة الدكتوراه من أكاديمية فيينا للموسيقى.

عمل راجح داوود أستاذًا بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي حصلت على جوائز دولية ومحلية، وتعاون داوود فيها مع أهم مخرجي السينما المصرية مثل داوود عبدالسيد، وعلي بدرخان، ومجدي أحمد على، ومحمد كامل القليوبي. ومن أهم أعماله الموسيقى التصويرية لأفلام الكيت كات، سارق الفرح، رسائل البحر، الراعي والنساء، الصرخة، وغيرها..

كما قام بتأليف النشيد الوطني الموريتاني، وتم تكريمه في كثير من المحافل الدولية والعربية.

Advertisements