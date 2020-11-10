شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتحصيل المديونيات والمتأخرات ورفع وصلات المياه المخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في الحصول على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم ، للمرور والتفتيش علي المشتركين بعدد من القري ، وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات .

أسفرت جهود الحملات عن تحرير 4 إخطارات بمخالفات لمشتركين بقريتي صافور والشيمى ، وتحرير 3 إخطارات بمخالفات لمشتركين بقري أبو متنا نتيجة وجود تراكم بقراءة العدادات ، وتحرير إخطار بمخالفة لمشترك بعزبة الخولى ، كما تم تحرير إخطارين مخالفة لمشتركين بقرية الصانية، وتم تحصيل جميع المتأخرات.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات ، وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن ، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات .

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والسعي دائما إلي تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين ، للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة ، حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.