شكرا لقرائتكم خبر عن مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ 4 آلاف و 768 رأس ماشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور بركات محمد علي ، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و126 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعي لـ 662 رأس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية ، وذلك بالتهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية ، والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم ، مؤكدا تواصل جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها ، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية ، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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