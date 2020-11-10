شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الفواخرية بعد وصول 2 من أبنائها إلي جولة الإعادة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت قبيلة الفواخرية، إحدى أكبر القبائل الحضرية بشمال سيناء، أفراح ومسيرات في مدينة العريش، بعد وصول 2 من أبنائها إلى جولة الإعادة على المقعد الفردي في الدائرة الأولي والتي مقرها مدينة العريش بشمال سيناء.

وكانت نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بالعريش والتي تضم أقسام العريش الأربعة ورفح والشيخ زويد أسفرت عن جولة إعادة بين مرشح مستقبل وطن عبد العزيز مطر بعد حصوله على 11 ألفا و 565 صوتا ،وابن عمومته المستقل ياسر حمدي عرابي بعد حصوله على 6359 صوتا .