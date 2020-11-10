شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الفواخرية بعد وصول 2 من أبنائها إلي جولة الإعادة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت قبيلة الفواخرية، إحدى أكبر القبائل الحضرية بشمال سيناء، أفراح ومسيرات في مدينة العريش، بعد وصول 2 من أبنائها إلى جولة الإعادة على المقعد الفردي في الدائرة الأولي والتي مقرها مدينة العريش بشمال سيناء.
وكانت نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بالعريش والتي تضم أقسام العريش الأربعة ورفح والشيخ زويد أسفرت عن جولة إعادة بين مرشح مستقبل وطن عبد العزيز مطر بعد حصوله على 11 ألفا و 565 صوتا ،وابن عمومته المستقل ياسر حمدي عرابي بعد حصوله على 6359 صوتا .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر أفراح في الفواخرية بعد وصول 2 من أبنائها إلي جولة الإعادة بانتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.