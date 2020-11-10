شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتحدى الأمطار: نشاط في حركة السفن والبضائع.. وتداول 153 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 14 سفينة، وغادرت 7 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 29 سفينة، منها 3 سفن مخطاف داخلي، و7 سفن حاويات، و5 سفن مواد بترولية، و19 سفينة بضائع عامة، وتم دخول وخروج 9883 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 131948 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21680 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 686 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2430 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 153628 طن بضائع غير محواه.

من ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.