شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 100 جائزة عينية.. الكنيسة الكاثوليكية تدشن «ارسم سلامك بايديك» 2021 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأب وليم سيدهم، الأمين العام للجنة المصرية للعدالة والسلام بهيئة البطاركة والأساقفة التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تدشين المهرجان الخامس لمسابقة «ارسم سلامك بايدك» 2021 في زمن الكورونا، والتي تنطلق اليوم 10 نوفمبر 2020 وحتى 10 يناير 2021.

وأضاف «سيدهم»، أنه منذ مارس الماضي ظهر فيروس كورونا المستجد المميت، وبالتالي فرض الوباء على الجميع التباعد الاجتماعي والعزلة، وفي هذا الإطار ستكون مسابقة «ارسم سلامك بإيدك» لعام 2021، خاصة بالأطفال الذين هم من يصنعون السلام.

ولفت إلى أن المسابقة تدور حول قيام الأطفال بالتعبير عن الكيفية التي تنشر فيها السلام من حولهم وفي محيط مجتمعهم رغم فيروس كورونا اللعين، وذلك في الأسرة والشارع والمستشفى والمدرسة والملعب.

وقال أن شروط المسابقة، تتمثل في أن يكون المشاركين من الأطفال بدءاً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي فقط، ويتم تسليم الأعمال من 10 يناير 2021 حتى 15 يناير2021، وتقوم اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، وبعض الفنانين التشكيليين بمعاينة الرسوم لاختيار الأعمال الفائزة، وتوزيع الجوائز على الفائزين، على نحو 100 جائزة عينية موزعة، بواقع 40 جائزة للرسومات و20 جائزة لكل فرع من فروع المسابقة الثلاثة وهى القصة القصيرة والشعر وكتابة اسكتش قصير عن السلام وقت أزمة كورونا.

وأشار إلى أن آخر ميعاد لتسليم الأعمال 15 يناير 2021، على أن يقام المعرض الذي سيحتوي على الأعمال الفائزة يوم 29 يناير 2021، يعقبه الاحتفال بتوزيع الجوائز في مقر جمعية النهضة العلمية والثقافية، لافتا إلى أن الشروط الواجب توافرها في اللوحة، تتمثل في أن تكون مساحتها 30 × 50 أومتر × 70 أو 30 × 35 سم ويستخدم الزيت وألوان الجواش والطرق الأخرى، ويستخدم ورق البريستول أو فبريانو وكانسون وتوال، وكتابة اسم المشترك والمدرسة والمحافظة بخط واضح في ظهر اللوحة باللغة العربية.

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