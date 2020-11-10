شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة قلين يتابع تقديم طلبات التصالح للمباني المخالفة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، صباح الثلاثاء، أعمال مركز التطوير التكنولوجي، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في ظل تقديم طلبات التصالح للمباني المخالفة.

وأشاد رئيس مركز ومدينة قلين بحسن تعاون المواطنين، وطالبهم بسرعة اتخاذ الفرصة والتقدم بطلبات التصالح، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر خفض المبالغ لصالح المواطنين، وأن الحكومة قررت مد فترة قبول طلبات التصالح ويجب إغتنام تلك الفرصة.

وقام رئيس المدينة بمتابعة إدارة الإيرادات للتأكد من قيام العاملين بها بعملهم على خير وجه، والتيسير على المواطنين ومعاملتهم بصورة طيبة.