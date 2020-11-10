شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء» تناقش تطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة الدواء المصرية، أولى ورش العمل الخاصة بتطوير نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والجمعية الأوروبية لمستحضرات التجميل.

وصرح الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، بأن الورشة تأتي في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة في سبيل تطوير إجراءات تداول ورقابة مستحضرات التجميل، وضمان مواكبتها للأنظمة العالمية من خلال تطبيق نظام الإدراج وبما يضمن تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات، من أجل دعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وقال: «إن الهيئة بصدد تدشين أولى خطوات نظم التداول والرقابة على مستحضرات التجميل من خلال نظام الإدارج المطبق عالميا، والذي يأتي وفقاً لضوابط محددة حيث تقوم الهيئة بوضع عدد من الإجراءات والاشتراطات الرقابية التي تحكم عملية تداول مستحضرات التجميل والرقابة عليها، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص مراقبة السوق المحلي والتفتيش على منافذ بيع تلك المستحضرات حرصا على كفاءة وأمان استخدام تلك المستحضرات».

وثمن نائب رئيس الهيئة الجهود المشتركة بين هيئة الدواء المصرية، وغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والجمعية الاوروبية لمستحضرات التجميل، والتي تمثل إحدى أهم الروابط التجارية الأوروبية، وتساهم في رسم السياسات ووضع الإجراءات الخاصة بتداول مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيضمن تطبيق أحدث الإجراءات العالمية لإدراج مستحضرات التجميل وتدريب العاملين على هذا النظام، تزامناً مع خطة تطوير قواعد البيانات وتجهيزها لتنفيذ البرنامج المزمع تطبيقه، والذى يعتبر نواة حقيقية لتطوير آلية التعامل مع الشركات العاملة في قطاع التجميل في السوق المصرى، ويمثل نافذه جديده للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.

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