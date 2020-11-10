شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 4 مقاهٍ ومصادرة 42 شيشة في حملات تفتيشية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للمرور على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وأوضح المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أن رئاسة المركز شنت حملات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، أسفرت جهود الحملات عن تشميع ٤ مقاهٍ وكافتيريات مخالفة لتقديمها الشيشة لروادها، وتمت مصادرة 42 شيشة من المقاهي والكافتيريات المخالفة بشوارع حي الزهور، وبورسعيد، وسعدون، وسعد زغلول بنطاق مدينة بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، والتأكد من التزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.