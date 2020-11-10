شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت رئاسة مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بعمارات حي السبيل بالعريش، بعد فوزهم في القرعة العلنية التي أجرتها المحافظة قبل عدة أسابيع.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تسليم الوحدات السكنية للمنقولين بالعمارات أرقام (١٣و١٤و٢٨و٢٩) وما تبقى من العمارات أرقام (١٧و١٨و١٩ و٢٠) للفائزين في القرعة العلنية.

وأضاف المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعًا فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.

يذكر أن مجلس مدينة رفح قام بتسليم المنقولين من رفح والشيخ زويد الوحدات السكنية الخاصة بهم على دفعتين من قبل.