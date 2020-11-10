شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلمت رئاسة مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بعمارات حي السبيل بالعريش، بعد فوزهم في القرعة العلنية التي أجرتها المحافظة قبل عدة أسابيع.
وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تسليم الوحدات السكنية للمنقولين بالعمارات أرقام (١٣و١٤و٢٨و٢٩) وما تبقى من العمارات أرقام (١٧و١٨و١٩ و٢٠) للفائزين في القرعة العلنية.
وأضاف المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعًا فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.
يذكر أن مجلس مدينة رفح قام بتسليم المنقولين من رفح والشيخ زويد الوحدات السكنية الخاصة بهم على دفعتين من قبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.