شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن تعافي 4 حالات وإصابة 5 بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء 4 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصل إجمالي عدد حالت الشفاء إلى 606 حالة منذ بداية الجائحة.
وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 148حالة، وأن عدد حالات الوفاة ثبت على 41 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .
وأكد البيان على ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 606 حالة، مع وجود 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و39 حالة أخرى تحت العزل المنزلي .
ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدي مدير ادارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين .
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