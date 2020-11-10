شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن تعافي 4 حالات وإصابة 5 بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 4 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصل إجمالي عدد حالت الشفاء إلى 606 حالة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 148حالة، وأن عدد حالات الوفاة ثبت على 41 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة .

وأكد البيان على ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 606 حالة، مع وجود 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و39 حالة أخرى تحت العزل المنزلي .

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدي مدير ادارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين .