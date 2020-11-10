شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 48 متعافيًا من كورونا بـ«عزل العجمي» دفعة واحدة.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ 632 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، الثلاثاء، خروج 48 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد دفعة واحدة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 632 حالة حتى اليوم.

وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 181 حالة، بعد تعافي 7 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحًا أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.