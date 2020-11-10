شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 48 متعافيًا من كورونا بـ«عزل العجمي» دفعة واحدة.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ 632 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، الثلاثاء، خروج 48 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد دفعة واحدة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 632 حالة حتى اليوم.
وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 181 حالة، بعد تعافي 7 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.
ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحًا أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر خروج 48 متعافيًا من كورونا بـ«عزل العجمي» دفعة واحدة.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ 632 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.