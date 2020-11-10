شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تشارك في تنفيذ «طوّر وغيّر» لتنمية مهارات الشباب الحرفيين أونلاين مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة دعم مجال ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة تحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» .

وأضاف المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة مبادرة «طوّر وغيّر»، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر لتدريب صغار الصناع الحرفيين (أونلاين) من شباب المنوفية لتطوير صناعتهم وتحسين أساليب إدارة المشروعات وتسويقها بحرفية، وذلك من خلال أحدث الأساليب التكنولوجية، وتشمل المبادرة مجموعة تدريبات مجانية في عدة مجالات، منها المهارات الحياتية والوظيفية وخدمة العملاء، HR، تسويق ومبيعات، تسويق إلكتروني، العمل الحر، استشارات، ريادة الأعمال، وذلك من خلال مجموعة متميزة من المدربين، مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وشركة ميكروسوفت مصر، علماً بأنه سيتم تقديم جميع التدريبات عبر الإنترنت أونلاين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بأنشطة النموذج المتكامل لمبادرة «طوّر وغيّر» لمساعدة الشباب من الجنسين على اكتساب المعارف والمهارات وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن المبادرة تساهم في حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية وتأهيل الشباب وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية، بالإضافة إلى تمكين الشباب وربطهم بأصحاب الأعمال بسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم.