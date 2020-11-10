شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متواصلة على الإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة بالميناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض الإسكندرية منذ أيام لموجة من الطقس السيئ في نوة شديدة تصاحبها أمطار غزيرة ومتواصلة لساعات ممتدة تسببت في غرق عدد كبير من المناطق والشوارع وخاصة غرب المدينة.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بعدم تواجد أي منهم في مكتبه والتواجد المستمر في الشارع لنزح المياه والتواجد بين المواطنين والاستماع لمشاكلهم والتخفيف عنهم حتى انتهاء تلك النوة.

لم تتأثر حركة الملاحة في الميناء واستمر استقبال ومغادرة السفن من وإلى بوغاز الإسكندرية وانتظام عمليات الشحن والتفريغ في ميناءى الإسكندرية والدخيلة فيما توقفت كافة عمليات الصيد في كل موانئ المحافظة.

وفى ذات السياق زار اللواء الشريف، منطقة الشامي بشارع مصطفى كامل التابعة لحي منتزة أول عقب انتهاء النوة الحالية، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة والتي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، خاصة تجمعات المياه خلال الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين السابقين، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى مطالب أهالي المنطقة، مؤكدا لهم أن مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من ٥ سنوات والتي كان من أهم أسبابها البناء العشوائي، سيتم وضعها ضمن أولويات الخطة العاجلة للصرف الصحي العام القادم، نظرا لعدم إمكانية إقامة أية مشروعات صرف صحي خلال موسم الأمطار، وطالب الأهالي بوضع مقترحات وحلول مؤقتة للمشكلة لمواجهات النوات هذا العام لحين عمل الحل الدائم لها.

ولفت الشريف إلى أن تواجده اليوم يأتي ضمن أولويات المحافظة، لحل مشكلات المواطن البسيط، وسيتم العمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدا تعاون كافة الأجهزة لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن السكندرى.

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