شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من الصرف الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة أمطار غزيرة مناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى لارتباك حركة المرور بطريق الكورنيش.

وفى تحرك سريع دفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة «نافورة» لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق وأسفل الكبارى.

وفى ذات السباق، انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناءي الدخيلة والإسكندرية.

وأعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، وتم التشديد على مسؤولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية إلى التواجد ميدانيا بالشوارع، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه.

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى

بالصور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وتحرك سريع من "الصرف الصحى