شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أستاذ بجامعة الأزهر عضواً بالاتحاد الدولي للغة العربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار الاتحاد الدولى للغة العربية، والذى جرى تأسيسه في مارس من عام 2012، الدكتور محمد عبدالله سلام، رئيس قسم الأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمنهور، عضواً بالاتحاد لمدة عامين حتى 30 يونيو 2022.

بدوره قال «سلام»، لـ«المصرى اليوم»، إن عضوية الاتحاد الدولي للغة العربية، تمنح للعلماء والباحثين والأساتذة والمسؤولين والمختصين والمهتمين باللغة العربية على المستوى الشخصي أو من خلال أعمالهم في المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية والوطنية والدولية.

وعلق على اختياره عضوا جديداً بالاتحاد، قائلاً: ذلك تأويل رؤيا ونبوءة أبي إذ كانت وصيته لي من أجل اللغة العربية، وقال لي آمرًا أن ألتحق بكلية اللغة العربية: «ما أدخلتك الأزهر إلا من أجل كتاب الله «القرآن الكريم» وخدمة لغته «اللغة العربية» المصطفاة.

وذكر الاتحاد أنه سيتم إضافة سيرة «سلام» إلى الموسوعة الدولية للمختصين والمهتمين باللغة العربية لتوثيق أعماله وجهوده.

وتأسس الاتحاد الدولي للغة العربية في المؤتمر الدولي الأول للغة العربية، الذي عقد في بيروت بتاريخ 19- 23 مارس 2012، وأجريت أول انتخابات يوم الإثنين الموافق 19 مارس 2012، وحيث إن المجلس الدولي للغة العربية مخصص للمؤسسات، فقد كان تأسيس الاتحاد ليكون مخصصاً للأفراد، ويعد الاتحاد الدولي للغة العربية هيئة دولية مستقلة.

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