شكرا لقرائتكم خبر عن المضبوطات المخالفة في الإسكندرية: 77.5 طن لحوم و32 محضرا في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، نقيب الأطباء البيطريين، إن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى المديريات في مضبوطات اللحوم المخالفة، خلال شهر أكتوبر 2020.
وأوضح «عبدالرسول»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم ضبط 77 طنا و558 كيلوجراما لحوما (صالحة وغير صالحة)، بإجمالي عدد محاضر 32 محضرا شرطيا بالأقسام المختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة وتقديم المخالفين للنيابات المختصة.
وأشار إلى أن اللحوم المضبوطة (الصالحة)، بلغت 3336 كيلو بإجمالى محاضر 18 محضرا، فيما بلغت اللحوم المضبوطة (غير الصالحة)، 74222 كيلو بإجمالى محاضر 14 محضرا.
ولفت إلى أن اللحوم المضبوطة تنوعت ما بين أبقار وأغنام وبتلو ودواجن وأسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم مصنعة.
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