شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الموانئ الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر تقنية الفيديوكونفرانس، شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يشارك في فاعليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الموانيء الإفريقية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك.

يأتي الاجتماع في دورته الثانية تحت رعاية هيئة موانيء طنجة وبمشاركة واسعة من عدد من الدول الإفريقية.

تناولت أجندة العمل النقاش حول آليات تعزيز تنافسية الموانيء الإفريقية، وأهمية تحقيق التكامل وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات للمساهمة في رفع معدلات الأداء ودعم جهود تشجيع التجارة البينية.

في كلمته، استعرض الفريق ربيع رئيس الهيئة تطورات العمل بقناة السويس ومستجدات مشروعات التطوير المختلفة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع القناة الجديدة، كما أكد على استعداد الهيئة لفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة وشركاء النجاح في ظل ما تمتلكه الهيئة وشركاتها التابعة من خبرات متراكمة في مجال الأعمال البحرية لاسيما فيما يتعلق بأربعة أنشطة رئيسية وهى التكريك وبناء الأرصفة البحرية وإنشاء حواجز الأمواج، علاوة على تطهير الموانئ وأعمال الصيانة والإصلاح المختلفة للوحدات البحرية.

من جانبهم، أشاد المشاركون بما تحظى به هيئة قناة السويس من خبرات وما تشهده من تطورات في مختلف القطاعات خلال الأونة الأخيرة، معربين عن آمالهم في أن تثمر الجهود الحالية للهيئة بالتوجه نحو أفريقيا لفتح أسواقا جديدة عن تحقيق الاستفادة المشتركة وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

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