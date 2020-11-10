شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بشمال سيناء بعد توقف 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء بعد توقف لمدة 3 أيام متتالية بسبب انتخابات مجلس النواب.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة بعد تطهير وتعقيم المدارس التي بها لجان انتخابية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أشار إلى أن إجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ ١١٤ ألفا و٦٧٥ طالبا وطالبة.. من بينهم ١٠٤ آلاف و٥٩٨ طالبا وطالبة بالتعليم العام و١٠ آلاف و٧٧ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى.. موزعين على ٦٢٤ مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية.

يذكر أن شمال سيناء ضمت لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.. كما ضمت المحافظة دائرتين مخصص لهما مقعدان فردي و5 مقاعد قائمة، تنافس عليهم 41 مرشحًا «31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.

كما يذكر أن محافظ شمال سيناء منح المدارس إجازة استثنائية أيام السبت والأحد والاثنين بسبب الانتخابات البرلمانية، والتي أسفرت عن جولة إعادة في الدائرتين بين ٤ مرشحين بعد حصولهم على أعلي الأصوات بين المرشحين.

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