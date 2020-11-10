شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وطقس لطيف بارد ليلاً.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) . كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) . أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( شلاتين – حلايب- رأس بناس )( 30 % تقريباً ) . ويسود البلاد غداً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً . والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية . ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي . وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية . وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 17»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «27- 16»، الأقصر «27– 17»، أسوان «28– 17» . والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 17 الاسكندرية 23 18 وادي النطرون 24 18 طنطا 24 17 شبين الكوم 24 17 دمنهور 23 18 بلطيم 24 18 مطروح 21 16 السلوم 21 16 سيوة 23 15 بورسعيد 25 18 دمياط 25 18 الزقازيق 24 17 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 17 العريش 26 18 رفح 25 17 رأس سدر 25 17 نخل 24 Advertisements 10 نويبع 25 21 طابا 25 18 كاترين 19 09 الطور 26 17 شرم الشيخ 27 20 الغردقة 28 20 مرسى علم 28 20 الفيوم 24 16 بني سويف 25 16 المنيا 25 15 أسيوط 26 15 سوهاج 27 16 قنا 27 16 الأقصر 27 17 أسوان 28 17 ادفو 28 17 أبوسمبل 28 16 الوادي الجديد 28 15 شلاتين 28 22 أبورماد 27 23 حلايب 26 24 رأس حدربة 26 24 الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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