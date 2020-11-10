أخبار مصر

أمطار وطقس لطيف بارد ليلاً.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وطقس لطيف بارد ليلاً.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارخفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .

أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( شلاتين – حلايب- رأس بناس )( 30 % تقريباً ) .

ويسود البلاد غداً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 17»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «27- 16»، الأقصر «27– 17»، أسوان «28– 17» .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

24

17

الاسكندرية

23

18

وادي النطرون

24

18

طنطا

24

17

شبين الكوم

24

17

دمنهور

23

18

بلطيم

24

18

مطروح

21

16

السلوم

21

16

سيوة

23

15

بورسعيد

25

18

دمياط

25

18

الزقازيق

24

17

المنصورة

24

16

الإسماعيلية

26

16

السويس

25

17

العريش

26

18

رفح

25

17

رأس سدر

25

17

نخل

24

Advertisements

10

نويبع

25

21

طابا

25

18

كاترين

19

09

الطور

26

17

شرم الشيخ

27

20

الغردقة

28

20

مرسى علم

28

20

الفيوم

24

16

بني سويف

25

16

المنيا

25

15

أسيوط

26

15

سوهاج

27

16

قنا

27

16

الأقصر

27

17

أسوان

28

17

ادفو

28

17

أبوسمبل

28

16

الوادي الجديد

28

15

شلاتين

28

22

أبورماد

27

23

حلايب

26

24

رأس حدربة

26

24

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    109,422

  • تعافي

    100,439

  • وفيات

    6,380

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وطقس لطيف بارد ليلاً.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا