"الإسكندرية للكهرباء": الانتهاء من إجراء 8 آلاف و500 معاينة تمهيدًا لتركيب عدادات كودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من إجراء أكثر من 8500 معاينة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية التي تم التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها على المنصة الإلكترونية للكهرباء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد فودة أن الشركة تعتبر الأولى بين شركات التوزيع في عدد المعاينات التي انتهت من إجرائها تمهيدًا لقيام المواطنين بسداد المقايسات الخاصة بها لتركيب العدادات الكودية.

وأضاف "فودة"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة انتهت من تركيب 500 ألف عداد مسبق الدفع بمختلف المناطق التابعة لها، وكذلك انتهت من تركيب 18 ألف عداد ذكي من إجمالي 40 ألف عداد تستهدف الشركة تركيبها على مدار الفترات المقبلة.

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وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إلى أنه تم تشغيل الـ"داتا سنتر" الخاصة بالعدادات الذكية، إضافة إلى مركز التشغيل أيضًا بمنطقة سموحة، وكذلك نقوم بطباعة الفواتير الخاصة بتلك العدادات، موضحًا أن الشركة ماضية قدمًا في تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من منظمة "الجايكا" اليابانية، من خلال إنشاء مركز تحكم غرب الإسكندرية، وتطوير مركز التحكم الإشرافي، وتركيب 300 ألف عداد ذكي على مدار السنوات المقبلة.

وأوضح "فودة"، أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدلات تحصيل بين شركات التوزيع بنسبة بلغت 99% خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن خير دليل على ذلك هو مؤشرات عمل الشركة ونتائجها وليس مجرد كلام والسلام، منوهًا بأن هناك مؤشرات فنية وأخرى تجارية بالنسبة إلى التجاري، يتم احتساب كمية المغلق والمؤجل والمتأخرات؛ حيث تبلغ نسب الفقد التجاري 15.9% فقط، ما يؤكد أن نسب التحصيل في الشركة تعتبر الأعلى بين شركات التوزيع، وكذلك أيضًا بالنسبة إلى المتأخرات تعتبر الشركة الأقل بين شركات التوزيع التسع، قائلًا: "متأخراتنا تبلغ 118 مليون جنيه، في حين أن هناك شركات لديها متأخرات تقدر بمليارات الجنيهات".

ونوه رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بأن معدلات الفقد الفني تتمثل في عدد الأعطال والبلاغات والمدة الزمنية التي تستغرقها عمليات الإصلاح والصيانة لتوصيل التيار، مع الأخذ في الاعتبار احتساب زمن العطل الذي لا يزيد على "20 حتى 40 دقيقة" في معظم البلاغات باستثناء بعض الأعطال التي قد تستغرق ساعة وهي قليلة نسبيًّا، مشددًا على أن هناك مجهودات مستمرة؛ بهدف تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، قائلًا: "إحنا بنقول بالأرقام ومبنزورش.. واللي عايز ييجي يراجع يتفضل أنا مش هاخبي حاجة"، مؤكدًا: لا بد من كشف الحقائق والاعتراف بأية سلبية موجودة، والعمل على إصلاحها.​