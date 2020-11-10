شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بنى سويف» تطالب مديري المدارس بالتوعية بحملة التطعيم ضد الطفيليات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، من وكيل وزارة التربية والتعليم، توجيه مديرى المدارس بضرورة الإعلان عن الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات المعوية في بنى سويف عبر كلمة في طابور الصباح عن مواعيد الحملة وتيسير عمل الفرق التي ستقوم بها

تبدأ الحملة في الفترة من 8 نوفمبر حتى 19 نوفمبر القادم ويتم التجريع بعقار المينداذول قرص واحد قابل للمضغ لتلاميذ المدارس من الصف الاول الابتدائى وحتى الصف السادس الابتدائى ورياض الاطفال ويتم التجريع لجميع تلاميذ مدارس الحضر عن طريق التامين الصحى بالمحافظات ويتم التجريع لتلاميذ المدارس بالريف عن طريق وحدات الرعاية الصحية الاساسية.

وشددت مديرية الصحة على ضرورة التنبيه على جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف باتخاذ اللازم نحو تيسير تنفيذ الحملة والتعاون مع الفريق القائم بالعمل من الوحدات الصحية التابع لها المدارس المستهدفة .وقامت وكيلة وزارة التعليم بتوزيع المنشور على مديرى مدارس المحافظة عن طريق مديرى المراحل التعليمية المختلفة في المحافظة على ان يتم الاعلان عن الحملة عبر كلمة في طابور الصباح