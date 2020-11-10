شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ٣ أيام المقبلة... الخميس بلا أمطار وطقس بارد ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تشهد فيها البلاد أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم الثلاثاء وغداً الاربعاء ، وتنعدم فرص سقوط المطر الخميس ، كما تنخفض درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل ليسود طقس بارد ليلاً على معظم أنحاء البلاد .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .

أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( شلاتين – حلايب- رأس بناس )( 30 % تقريباً ) .

ويسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 17»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «27- 16»، الأقصر «27– 17»، أسوان «28– 17» .

أماغداً الأربعاء فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري بفرصة سقوط ( 30 % ) ، وعلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية بفرصة ( 50 % ) .

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وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25– 17»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28- 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية.

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 17»، الوجه البحرى «24 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28 – 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية .