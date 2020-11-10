شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «الخريف» تملأ وديان غرب الشلاتين بالمياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة خلال فصل الخريف في شهري اكتوبر ونوفمبر امتلأت وديان الشلاتين الصحراوية بمياه الأمطار وتحولت هذه الاودية في صحراء غرب الشلاتين من اللون الاصفر لبساط أخضر.

وعادت المراعي وسط تنظيم أهالي شلاتين زيارات للوديان، خاصة في مناطق الشلال والجرف وميسة وإقامة حفلات الشواء وتجهيز لحوم وجبة السلات الشهيرة بالمنطقة.

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وظهرت المناظر الطبيعية الخلابة، ونصب عدد من الأهالي إقامة الخيام، ونظم آخرون زيارات اليوم الواحد لالتقاط الصور التذكارية بهذه الأماكن.

ورصد علي حامدون، أحد ابناء الشلاتين بالصور التجمعات الكبيرة لمياه الامطار ما بين حلايب وشلاتين تمهيدا لعودة البساط الاخضر للمنطقة بالاضافة الي المساهمة في تكاثر الحيوانات البرية خاصة الغزال المصري والارانب البرية ونمو الاعشاب الطبية الصحراوية بالاضافة الي تخزين المياه لعدة اشهر في الخزان الجوفي والسطحي والاستفادة منها في الزراعة والشرب وسقي الابل والماشية وسادت حالة من الفرح والسعادة بين أهالي جنوب البحر الاحمر.

واكد حامدون ان الامطار الغزيزة ملأت عدد من الاودية الصحراوية مما سيساهم قي استقرار البدو في ملأ الخزان الجوفي وورصد حمدون ظهور المراعي الخضراء وتحول الوديان الي بساط اخضر من العشب والحشائش والاشجار وسط احتفال المئات من ابناء القبائل البدوية من البشارية والعبابدة في عدة اودية صحراوية بالبحر الاحمر للاستقرار مع ابلهم وماشيتهم من الماعز والاغنام للرعي والاستقرار لعدة اشهر قادمة.