كورونا في 24 ساعة| لقاح "فايزر" نجح بنسبة 90%.. وانخفاض في إصابات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان انخفاض جديد في عدد الإصابات بكورونا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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- "انخفاض طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

- أول تعليق من الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا

- "غرامة فورية".. المترو تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامات للحماية من "كورونا"

- أستاذ صحة: مقبلون على شتاء صعب.. وهذا هو الحل الوحيد لتجنب إصابة "كورونا"

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- رئيس وزراء تونس: الوضع الصحي خطير جدًا

- إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 50.5 مليون

- سلوفاكيا تفحص مليوني شخص في المرحلة الثانية من اختبارات كورونا الجماعية

- الاتحاد الأوروبي يطالب بالشفافية حول منشأ كورونا

- وزير العمل الجزائري يعلن إصابته بكورونا

- روسيا: لقاح "سبوتنيك 5" فعَّال بنسبة تزيد على 90%

- رئيس وزراء بريطانيا: لم نصل بعد لبيانات مطمئنة تكفي لاعتماد لقاح فايزر

- بايدن: أنباء إيجابية عن لقاح ضد كورونا وبدأنا جهودنا للسيطرة على الوباء

- ألمانيا تعلن استخدام لقاح أثبت فاعليته لمكافحة فيروس كورونا

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- مدير منظمة الصحة يدعو إلى مواصلة مكافحة كورونا

- الكرملين: وضع فيروس كورونا في روسيا يثير القلق

- كورونا في إيران: حصيلة الإصابات اليومية تتخطى عتبة 10 آلاف

- بايدن: لقاح فايزر ضد كورونا لن يكون جاهزًا قبل عدة أشهر

- كورونا في أمريكا: الإصابات اليومية تتجاوز مئة ألف والإجمالي يتخطى 10 ملايين

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- الصحة العالمية: جائحة كورونا ليست الأزمة الصحية الأخيرة

- بلجيكا: الوضع الصحي في البلاد لا يزال صعبا للغاية بسبب كورونا

- الفلبين تسعى للحصول على 50 مليون لقاح لكورونا في عام 2021

- إصابة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بفيروس كورونا

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- بايدن يشكل خلية أزمة للتصدي لوباء كورونا وحصيلة الإصابات في العالم 50 مليونا

- ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

- بلغاريا تسجل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال 24 ساعة

- الصين: تسجيل 33 إصابة بكورونا بينها حالة منقولة محليا

- جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 237 ألفا و425 حالة

- الهند تسجل 45 ألفا و903 إصابات جديدة بكورونا

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