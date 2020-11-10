الجريمة في 24 ساعة| لغز اختفاء 5 أشقاء.. وقرار جديد من النيابة بشأن "فتاة أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في أسيوط، وحقيقة اختفاء فتاة بعد خروجها من المدرسة بالشرقية، لغز اختفاء 5 أشقاء في شبرا الخيمة منذ 20 يومًا.

-مفاجأة.. كشف لغز اختفاء 5 أشقاء في شبرا الخيمة منذ 20 يومًا

كشفت الأجهزة الأمنية في القليوبية، ملابسات اختفاء 5 أشقاء في شبرا الخيمة عقب تقدم والدهم ببلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة يفيد باختفائهم منذ يوم 21 أكتوبر الماضي.

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-"خلي الحكومة بعيد".. قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بقتل "فتاة أسوان"

أصدرت نيابة أسوان، قرارًا جديدًا بشأن واقعة مقتل فتاة أسوان الجامعية "خ.م"، والتي عثر عليها مقتولة في منطقة مهجورة بمطلع حي الصداقة بمدينة أسوان.

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-تصادم أتوبيس وسيارتين.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في أسيوط

كشفت أجهزة الأمن بالشرقية، ملابسات ادعاء اختفاء فتاة عقب خروجها من المدرسة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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-مصدر أمني يكشف حقيقة تورط شخص بالغربية في وقائع خطف

كشف مصدر أمني، تفاصيل ادعاء شخص تورط آخر في وقائع اختطاف واغتصاب بالغربية.

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-الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة بعد خروجها من المدرسة بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بالشرقية، ملابسات ادعاء اختفاء فتاة عقب خروجها من المدرسة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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-أبلغت الشرطة عن 3 طلاب.. إحالة مديرة مدرسة في بني سويف للتحقيق

أحالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق في الشئون القانونية، لتخطيها رؤساءها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، حول تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة، أو مسئولي الأمن بالمديرية او الإدارة.

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