شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط الأمطار في محافظتك اليوم الثلاثاء (جدول الأرصاد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية : القاهرة الكبرى : لا يوجد . الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) . السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – الضبعة – السلوم – مطروح ) . السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : لا يوجد . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق (شلاتين – حلايب – رأس بناس) . شمال الصعيد : لا يوجد . جنوب الصعيد : لايوجد . Advertisements جدول أمطار الثلاثاء 10 نوفمبر by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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