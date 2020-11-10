شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات» يتوجه إلى «شمال الجيزة»: «إمبابة» ترجع لـ«سيرتها الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل نحو 50 عاما، وبعد تحول الجزء الأكبر من منطقة إمبابة، بشمال الجيزة، من الأراضى الزراعية إلى العمرانية، ظهرت العمارات الحضارية والمتطورة لأول مرة بها، ولاتزال هناك شوارع شهيرة والجميع يعرفها بالاسم، حتى جاء الزعيم جمال عبدالناصر، ليقرر استغلال المنطقة التى يوجد بها عدد من المصانع أشهرها مصانع الشوربجى والكبريت والكراسى، بجانب المطابع الأميرية، وتنفيذ عمارات سكنية للعمال، لا ترتفع العمارة عن دورين ملحقا بها حديقة، حتى صار الجزء الأكبر من المنطقة سكنا للطبقة المتوسطة والعاملة، وبعد اقتحام صندوق تطوير العشوائيات لعدد كبير من المناطق العشوائية بالقاهرة، أشهرها روضة السيدة وتل العقارب بجانب الأسمرات، قرر الصندوق التوجه إلى الجيزة وتحديدا إلى منطقة إمبابة الشعبية.

وكشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن خطة الصندوق تشمل تطوير عدد من المناطق العشوائية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، على رأسها «أرض عزيز عزت» التى تقع بجانب «الكيت كات» على نهر النيل، ومنطقة الشوربجى التى تقع خلف مصنع الشوربجى، بالقرب من «مطار إمبابة» وبشتيل، على أن يتم التطوير على غرار منطقة «روضة السيدة».

وقال صديق لـ«عقارات المصرى اليوم» إن مشروع تطوير منطقة شمال الجيزة، وإمبابة، يقع تحت مسؤولية وزارة الإسكان، منذ عدة سنوات، ولكن الجزء العشوائى منها تم إسناده للصندوق خلال الفترة الماضية، موضحا أن الصندوق سيقوم بتطوير منطقتى «أرض عزيز عزت» وأرض مصنع الشوربجى، من خلال حصر العقارات العشوائية أو الآيلة للسقوط غير الآمنة، والصادر بشأنها قرارات إزالة، وسيتم القيام بأعمال الإزالات لهذه العقارات، وبناء غيرها لتكون مناطق حضارية جديدة، بعد تدهورها لسنوات.

وأكد صديق أن المستفيدين من تطوير هذه المناطق هم أصحاب هذه العقارات غير الآمنة، وذلك من خلال إعادة تسكينهم مرة أخرى فى العمارات الجديدة بعد إعادة تطويرها، مشيرا إلى أن عددهم حتى الآن بعد الحصر المبدئى وصل إلى 4 آلاف أسرة مستفيدة.

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وأضاف: «سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع محافظة الجيزة، وقد تم عقد جلسات عمل مشتركة بيننا، لمناقشة خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع»، مؤكدا أنه لم يتم وضع مخططات أو تصميمات المشروع حتى الآن.

وشدد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية على أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنفيذ مشروع على غرار مشروع الأسمرات بكافة مدن المحافظات التى يوجد بها عشوائيات، معتبرا أن مشروع الأسمرات بالقاهرة أصبح من «العلامات الناجحة» لمشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بعد أن نجح فى استيعاب سكان عدد من المناطق العشوائية، مثل الدويقة وغيرها، وإعادة تسكينهم فى مجتمع حضارى متكامل الخدمات من مدارس ووحدات صحية وملاعب وأماكن للتنزه وأماكن تجارية وأسواق وغيرها.

وأعلن المهندس خالد صديق أنه تم حصر عدد من الأراضى التابعة للدولة، والتى تقع ضمن المواقع والأراضى غير المستغلة، وتقديم مقترح متكامل بشأنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، لاعتمادها لبدء تنفيذ مشروعات مماثلة للأسمرات عليها، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من مواطنى الجمهورية، لافتا إلى أن أرض «عزيز عزت» و«الشوربجى» بمنطقة إمبابة، من ضمن هذه الأراضى التى تم تقديم تصور بشأنها إلى رئاسة مجلس الوزراء، موضحا فى الوقت نفسه أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة «سكن كل المصريين» التى أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير سكن كريم لكل مواطن.

وأكد أن الدولة تنفق المليارات من أجل تنفيذ مشروع القضاء على المناطق العشوائية بالجودة التى تليق بأهالينا فى هذه المناطق، وضمان جودة الحياة لهم داخل مجتمع عمرانى حضارى متكامل الخدمات وحمايتهم من المناطق غير الآمنة التى كانوا يعيشون بها.