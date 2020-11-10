منطقة استثمارية خدمية على ٦٧ فدان

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مسؤولة أن هيئة المجتمعات العمرانية تجرى دراسة حاليا لاستغلال 67 فدانا بالمنطقة، لإقامة منطقة استثمارية خدمية، ولم يتم وضع مخطط للمشروع حتى الآن، والذى سيتم وفقا لاستغلال الموقع الذى يعد بمثابة «القلب» بين مدينة الشيخ زايد ومنطقة المهندسين.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تطوير مخطط أرض مطار إمبابة لم يتوقف سوى فترات قليلة، وتم تنفيذ مشروعات خدمية وسكنية وتعليمية بها خلال الفترة الماضية. وقال «خطاب» إن المرحلة الأولى للمشروع تقع على مساحة 52 فدانا، تضم 159 عمارة شاملة المرافق بإجمالى 3118 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 80 إلى 105 أمتار، وتم تنفيذ 231 محلا تجاريا أسفل العمارات وعدد من الجراجات وحضانة ومسجد، بتكلفة تبلغ 620 مليون جنيه. وأضاف: «تم افتتاح محور أحمد عرابى فى أكتوبر ٢٠١٣، كجزء من تطوير المنطقة، بهدف إنشاء محور حر يربط منطقة المهندسين مع الطريق الدائرى مباشرة، مروراً بمنطقة إمبابة، لتخفيف الكثافة المرورية على باقى المحاور بالمنطقة، من خلال توسعة كوبرى أحمد عرابى وامتداده داخل أرض المطار، وعمل منزل ومطلع جديد، وتنفيذ النفق الرئيسى بطول 600 متر، أسفل مدخل حديقة المطار، وتنفيذ كوبرى سيارات عمودى بطول 360 م للربط بين شرق وغرب المحور، وتنفيذ 4 مطالع ومنازل، للربط مع الطريق الدائرى، ونفق مشاه بتكلفة إجمالية بلغت 380 مليون جنيه»، لافتا إلى أنه فى يوليو 2014 تم افتتاح حديقة المطار «سفارى بارك» بمساحة 38 فدانا لخدمة سكان المنطقة، شاملة المرافق ومبانى الخدمات بتكلفة 120 مليون جنيه، كجزء من مخطط التطوير أيضا. وتابع: «تم تنفيذ عدة مبانٍ أيضا منها مستشفى معهد القلب الجديد، ومركز شباب ومبنى لحى شمال الجيزة، ومركز شرطة، ومدارس، ومعهد هندسة الطيران».