المتضررون من نزع الملكية لتنفيذ «محطة بشتيل» و«محور الزمر»: لا توجد وحدات بديلة.. والتعويضات غير مناسبة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى الوقت الذى أكدت مصادر أن مشروع تطوير أرض مطار إمبابه لن يتسبب فى إزالة عمارات بالمنطقة، فوجئ سكان شارع ترعة الزمر وبشتيل، بلجان حصر لوحداتهم، تمهيدا لإزالتها لصالح مشروع كوبرى محور ترعة الزمر، ومحطة بشتيل للسكك الحديدية التى ستكون بديلا لمحطة رمسيس للقادمين من الصعيد، مع عدم توضيح التعويضات التى سيحصلون عليها، داخل المنطقة، مبدين اندهاشهم من عدم إدراجهم ضمن المستحقين لوحدات أرض المطار، مع طرحها للبيع فى الوقت الذى كان تم تنفيذها لصالح المضارين بالمنطقة من مشروعات التطوير.

وقال هشام قطب، أحد المتضررين، إن هناك أكثر من 80 منزلاً بمنطقة بشتيل لا تعرف مصيرها من مخطط نزع الملكية لصالح إقامة محطة بشتيل للسكك الحديدية، بجانب 3 منازل تمت معاينتها بشارع ترعة الزمر بأرض المطار، لإقامة محور ترعة الزمر، بعد نزول لجنة من جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأخرى من المساحة، لمعاينة الشقق والعقارات والمحال ورفع مساحتها، تمهيدا للقيام بأعمال الإزالة. وأضاف: «رفض جميع القائمين على اللجنتين إعطائنا أى معلومة عن قيمة التعويض أو حتى ميعاد الإخلاء، وتوجهنا إلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وكل ما أمكن معرفته أن هناك تعويضا للقاطنين بالعمارات التى سيتم إخلاؤها، من الجهاز بقيمة تقدر بـ 25 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة كحد أقصى، ويتم الإخلاء خلال أسبوعين فقط بعد استلام التعويض المبدئى، وقيمة باقى التعويض عن الأرض للشقق، تتم مراجعتها مع هيئة المساحة التى رفض مسؤولوها مقابلتنا نهائيا».

وأشار إلى أن عددا من الأهالى طالبوا جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالحصول على وحدات بديلة بمشروع تطوير أرض المطار بإمبابة، لكن الجهاز أخبرهم بأن التعويض مادى فقط. وطالب قطب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تعليمات للقائمين على تنفيذ المشروع، بأن يكون هناك شفافية للإعلان عن العقارات التى ستتم إزالتها، وقيمة التعويض الحقيقية، على أن يكون السعر عادلا ومناسبا لسعر السوق حاليا، مع استلام كامل التعويض قبل عملية الإخلاء ونزع الملكية بفترة مناسبة، طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا.