شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق 21 و برلين 9 .. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر .

وتشير توقعات درجات الحرارة في المنامة و مسقط 30 ، و عمان و الرباط و طرابلس 22 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 20 ، 26 على التوالي .

وفي برلين العظمى 09 والصغرى 04 و موسكو 04 ، 01- درجة مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 25 أنقرة 17 02 المدينة 34 19 إسطنبول 18 13 الرياض 32 19 إسلام أباد 27 12 المنامة 30 24 نيودلهي 29 14 أبوظبي 31 24 جاكرتا 32 24 الدوحة 31 23 بكين 15 02 الكويت 31 19 كوالالمبور 31 23 دمشق 21 09 طوكيو 16 08 بيروت 26 20 أثينا 20 14 عمان 22 11 Advertisements روما 21 08 القدس 20 13 باريس 16 08 غزة 26 17 مدريد 16 07 بغداد 26 15 برلين 09 04 مسقط 30 23 لندن 14 09 صنعاء 24 07 مونتريال 20 13 الخرطوم 35 22 موسكو 04 01- طرابلس 22 15 نيويورك 20 14 تونس 23 13 واشنطن 23 17 الجزائر 20 14 نواكشوط 35 22 الرباط 22 11 أديس أبابا 24 08