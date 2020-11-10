شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينعي الكاتب الصحفي العمالي أحمد حرك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي،ونقاباته العامة، الكاتب الصحفي العمالي أحمد حرك، الذي توفي أمس الأحد ،عن عمر يناهز 85 عامًا، داعيا الله عز وجل بالرحمة للفقيد، وأن يسكنه فسيح جناته ،ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ،سائلاً لأهله الصبر والسلوان ،لما قدمه من دور كبير وتميز في مجال الصحافة خاصة العمالية.

ولد الفقيد عام 1935، وشغل العديد من المناصب الصحفية، حيث تولى منصب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس تحرير جريدة العمال، وهو من أقدم الصحفيين العماليين في مصر، حيث أسس باب عن العمال في دار التحرير.

وحصل الفقيد على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1985، ووسام العمل عام 2007، ووسام الاتحاد العام لنقابات عمال العرب 2008، وقد شغل الفقيد عضو مجلس النواب سابقاً.

وشيعت الجنازة اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمدافن الأسرة بطريق الفيوم وسيحدد موعد العزاء لاحقًا.