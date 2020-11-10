شكرا لقرائتكم خبر عن «من أجل مصر» تتفوق على «أبناء مصر» فى مدن القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية فى محافظات القناة عن تقدم القائمة الوطنية «من أجل مصر»، ووجود جولة إعادة فى كافة الدوائر.

فى الإسماعيلية، لم يحسم أى مرشح فى الدوائر الثلاث الفردية المعركة من الجولة الأولى.

وفى الدائرة الأولى والتى تضم مركز الإسماعيلية وأحياء أول وثان وثالث بالمدينة المخصص لها مقعدان من المتوقع إجراء جولة إعادة بين أحمد دندش، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على 27077 صوتا وعصام دياب، أمين تنظيم الحزب حصل على 16911 وأسامة العدوى، مستقل، وحصل على 8610 أصوات وحسين عبدربه، مستقل، وحصل على 5216 صوتا.

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وفى الدائرة الثانية التى تضم مركزى القنطرة شرق وغرب والمخصص لها مقعد واحد، من المتوقع وفق المؤشرات الأولية إجراء جولة إعادة بين محمد طلبة، أمين حزب المؤتمر، وحصل على 19174 صوتا وعصام منسى، النائب الحالى، مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على 9880 صوتا.

وفى الدائرة الثالثة وتضم مراكز التل الكبير وفايد وأبوصوير والقصاصين المخصص لها مقعدان من المتوقع وفق مؤشرات النتائج تنظيم جولة إعادة بين كل من أحمد بدران البعلى، النائب الحالى عن حزب مستقبل وطن وحصل على 19247 صوتا وحمادة غنام، مستقل، وحصل على 17237 وسامى سليم، مستقل، وحصل على 16847 صوتا وأحمد سليمان، مستقل وحصل على 15363 صوتا. وفى بورسعيد، رئيس لجنة الانتخابات فى الدائرة الأولى التى تضم مدينة بورفؤاد وشرق التفريعة وأقسام الشرق والعرب والضواحى ببورسعيد حصول القائمة الوطنية على نحو 21 ألف صوت، فيما حصلت قائمة أبناء مصر على نحو 16 ألف صوت. وعلى صعيد انتخابات المقاعد الفردية، حصل حسن طارق عمار، مرشح حزب مستقبل وطن، على 10 آلاف و350 صوتا يليه المستقل محمد سامى عباس، راغب وشهرته سامى عامر على 4 آلاف و791 صوتا.

كما أعلن رئيس اللجنة النتائج الأولية لفرز أصوات الدائرة الثانية وتضم أقسام الزهور والمناخ والجنوب والغرب عن حصول القائمة الوطنية على نحو 34 ألف صوت، و«أبناء مصر» على نحو 20 ألف صوت. وعلى صعيد المقاعد الفردية أعلن رئيس اللجنة فوز المستقل أحمد فرغلى بحصوله على 35555 صوتا، بالإضافة للحسينى أبوقمر، مرشح حزب الشعب الجمهورى وحصل على 22382 صوتا. وفى السويس أعلن المستشار رفعت صقر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات حصول القائمة الوطنية على 50 ألفا 775 صوتا، وقائمة أبناء مصر على 18 ألفا 687 صوتا. وعلى صعيد المقاعد الفردية حصل حسن عيد، المرشح عن حزب مستقبل وطن على 23030 صوتاً وجمال عبيد، مرشح حزب الشعب الجمهورى، على 20524 صوتا، وجلال مازن على 17727 صوتا، وأحمد مراد على 8556 صوتا.

وفى جنوب سيناء تؤكد المؤشرات الأولية فوز سليمان عطيوى، ابن قبيلة المزينة، مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد الفردى فى الدائرة الأولى، وتضم مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، بحصوله على 7022 صوتا وبفارق أكثر من 6400 صوت عن أقرب المنافسين له. وفى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، أسفرت النتائج الأولية عن جولة إعادة بين حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على 7437 صوتا، بفارق أكثر من 600 صوت عن منافسه غريب أحمد حسان، الذى حصل 6835 صوتا.