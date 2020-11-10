شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يكتسح القليوبية بـ13 مقعدًا وخروج المتحدث الرسمى لـ«النواب» من السباق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت محافظة القليوبية عدة مفاجآت فى انتخابات مجلس النواب، حيث تم حسم 15 مقعدا فرديا دفعة واحدة، استحوذ منها حزب مستقبل وطن على 13 مقعداً كما يخوض أحد مرشحيه جولة الإعادة على مقعد واحد فقط فى دائرة قليوب والقناطر الخيرية، كما حصل كل من حزبى الشعب الجمهورى والوفد على مقعد واحد لكل منهما فيما خسر جميع المستقلين وبقية الأحزاب فى الدوائر الـ6 بالمحافظة.

وشهدت الجولة خروج 8 نواب حاليين هم المتحدث الرسمى للبرلمان صلاح حسب الله والذى خاص المعركة مستقلا عن دائرة شبرا، وكذلك حسين عشماوى عن دائرة قليوب وجمال كوش، عن مركز بنها ورضوان الزياتى عن الخانكة وعبد العزيز الصفتى عن شبين القناطر وثريا الشيخ ونضال السعيد، عن شبرا ورشاد شكرى عن طوخ.

واحتفظ 10 نواب بمقاعدهم الفردية وبالقائمة وهم: عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وسولاف درويش وأحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمود بدر ومجدى سيف، بدائرة بنها ومحمد الفيومى ومحمد مدينة عن الخانكة وعادل عمار، عن القناطر وسمير صبحى، عن شبين القناطر وحسن عمر حسانين.

وفى محافظة المنوفية أظهرت مؤشرات فرز الأصوات فى دائرة الباجور، وفق بيانات اللجنة العامة للانتخابات دخول كل من الدكتور محمود البرعى، مرشح حزب مستقبل وطن، والعميد عادل الصعيدى جولة إعادة على المقعد المخصص للدائرة المعروفة بـ«دائرة كمال الشاذلى»، وزير شؤون مجلس الشعب الراحل.

وحصلت القائمة الوطنية «من أجل مصر» على 49960 صوت، بينما حصلت قائمة المستقلين على 31762 ألف صوت.

وفى دائرة «سرس الليان- منوف- السادات»، كما أظهرت المؤشرات دخول كل أحمد أبو زيد، وأمير الجزار، وعادل طلبة، وأيمن معاذ، النائب الحالى جولة إعادة فيما حصلت القائمة الوطنية على 86335 صوتا وقائمة المستقلين على 33466 صوتا. وفى دائرة تلا والشهداء، يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة وهم كريم نجل النائب الراحل طلعت السادات، وعبدالحفيظ نصير وإبراهيم خليف النائب الحالى وعلاء جعفر، فيما خرج الدكتور عبدالحميد الشيخ، النائب الحالى من السباق لحصوله على 16022 صوتا.

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وحصلت القائمة الوطنية على 56595 صوتا، بينما حصل قائمة المستقلين على 52165 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 20537 صوتا.

وفى دائرة قويسنا وبركة السبع وصل 4 مرشحين لجولة الإعادة للمنافسة على مقعدين، وهم عصمت زايد، النائب الحالى ومحمد حمدى، ومنير مندور، وعبدالحكيم التعلب.

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، فى البرلمان الحالى، مرشح عن حزب مستقبل وطن، من السباق.

وحصلت القائمة الوطنية على 86240 صوتا، بينما حصلت قائمة المستقلين على 60701 صوت.

وفى دائرة أشمون يخوض صابر عبد القوى، والعميد محمود محيى الدين، النائبان الحاليان، والدكتور عصام ياسين، وعبدالهادى فتحى خليل.

وحصلت القائمة الوطنية على 58513 صوتا، بينما حصلت قائمة المستقلين على 44741 صوتا انتخابيا.

وفى شبين الكوم يدخل كل من أحمد حجازى واللواء العنانى حمودة وهانى خضر وجمال سحلو جولة الإعادة.