شكرا لقرائتكم خبر عن «المستثمرات العرب» يشيد بالقاعدة الصناعية المتطورة بـ«العربية للتصنيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشيخة فجر بنت على بن راشد آل خليفة، رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بمملكة البحرين، والدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، على هامش مؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، الذى عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020، وافتتحت أعماله بجامعة الدول العربية وجلساته من مدينة الجلالة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ومملكة البحرين من خلال لجنة التنمية المستدامة للاتحاد بالبحرين، فضلًا عن التعرف على صناعات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع، التى تمثل قلعة الصناعة الوطنية المصرية، وبصورة خاصة الصناعات المدنية والطبية.

وتفقد وفد الاتحاد أكاديمية الهيئة للتدريب التقنى والمهنى، واطلعوا على أحدث نظم تدريب الكوادر البشرية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وأكد التراس أن الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الدول والشعوب هى إحدى ركائز تحقيق النماء والرخاء لشعوبنا فى مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية والغنية بكل الفرص والإمكانات للنمو والازدهار.

وأضاف أن مشاركة الهيئة فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب يتفق وغايات وأهداف الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أنه وبعد مرور 20 عامًا على تحول ملكية هذه الهيئة لمصر كاملة فقد توفرت لها كل مقومات القدرة على أن تكون شريكًا فى الصناعة بكل مجالاتها، شريكا يصنع يطور ينمى ويدرب ويؤهل مصر لتكون لاعبًا أساسيًا فى التنمية بالداخل والخارج، وتكون من خلال 12 مصنعًا منها ما هو مصرى 100%، ومنها ما هو بالتعاون الكامل مع كبريات الشركات العالمية لتكون أكبر ظهير صناعى لمصر وكل الدول العربية والإفريقية. وأشار إلى أن اللقاء يؤكد أن مصانع الهيئة مفتوحة والكفاءات البشرية المدربة والمؤهلة، والخبرات المتراكمة متاح للدخول فى شراكات مع الأشقاء العرب وفى مقدمتها مملكة البحرين. وقدمت رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب درع تقدير للفريق التراس، فى إطار رعايته لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، وأيضًا بمناسبة دعمه للمرأة المصرية والعربية والإنجاز الذى حققه باسم العرب ومصر فى قطاع الصناعة والتدريب الصناعى على أحدث التقنيات التكنولوجية.