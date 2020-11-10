القاهرة 24 وأسوان 28 ... «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الثلاثاء ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 28 وتصل إليها محافظات الغردقة ومرسى علم و أسوان و إدفو و ابو سمبل و الوادي الجديد و شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 09 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 17 الاسكندرية 23 18 وادي النطرون 24 18 طنطا 24 17 شبين الكوم 24 17 دمنهور 23 18 بلطيم 24 18 مطروح 21 16 السلوم 21 16 سيوة 23 15 بورسعيد 25 18 دمياط 25 18 الزقازيق 24 17 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 17 العريش 26 18 رفح 25 17 رأس سدر 25 17 نخل 24 10 نويبع 25 Advertisements 21 طابا 25 18 كاترين 19 09 الطور 26 17 شرم الشيخ 27 20 الغردقة 28 20 مرسى علم 28 20 الفيوم 24 16 بني سويف 25 16 المنيا 25 15 أسيوط 26 15 سوهاج 27 16 قنا 27 16 الأقصر 27 17 أسوان 28 17 ادفو 28 17 أبوسمبل 28 16 الوادي الجديد 28 15 شلاتين 28 22 أبورماد 27 23 حلايب 26 24 رأس حدربة 26 24 الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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