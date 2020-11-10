شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من البناء: وحدات «أرض المطار» ترى «نور المشترين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ يوم الاثنين المقبل، 16 نوفمبر الجارى، بدء حجز 820 وحدة سكنية، فى منطقة أرض مطار إمبابة، بمساحات تتراوح بين 83 إلى 100 متر، بمقدم حجز 50 ألف جنيه، والتى تأتى ضمن 3100 وحدة، تم تنفيذها فى المنطقة، منذ نحو 12 عاما، لتكون تعويضا للمضارين من تطوير منطقة شمال الجيزة بالكامل ومنها أرض مطار إمبابة، وتم نقل ملكية هذه الوحدات إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لتبدأ الهيئة فى طرحها «استثماريا» خاصة أن المشروع يقع بالتوازى مع شارع السودان ومنطقة المهندسين.

وقال محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، لـ«عقارات المصرى اليوم» إن الهيئة تطرح هذه الوحدات كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بسعر يبلغ 4940 جنيها للمتر الواحد.

وأضاف «هلال» أن هذه الوحدات سيتم بيعها بالتمويل العقارى، بجانب طرق سداد أخرى ميسرة لمن لا يريد الشراء بنظام التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه يحق للحاجزين الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، وتقسيط باقى ثمن الوحدة على 20 سنة، بعد سداد 20% من ثمن الوحدة، ويتم دفع 50 ألف جنيه كمبلغ جدية حجز، ثم استكمال دفع قيمة المقدم الذى يبلغ 30% من إجمالى ثمن الوحدة، قبل بدء سداد الـ70 % المتبقية من ثمن الشقة عبر مبادرة التمويل العقارى من البنوك، مشددا فى الوقت نفسه على أن هذه الوحدات بلا دعم نقدى لأنها لا تدخل ضمن البرامج الاجتماعية لمحدودى الدخل، ولكن يتم طرحها استثماريا.

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وتبلغ قيمة الشقة الـ83 مترا نحو 410 آلاف جنيه، بمقدم يبلغ حوالى 123 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الشقة الـ100 متر نحو 494 ألف جنيه، بمقدم يبلغ 148 ألفا و200 جنيه.

فيما أكدت مصادر مسؤولة أن هيئة المجتمعات العمرانية، لم تتجه لطرح وحدات أرض المطار «استثماريا»، إلا بعد توقفها لسنوات وتهديد العمارات بالتلف، ولا يوجد إشغال سوى عمارة واحدة لصالح 18 أسرة متضررة من مشروع مترو الأنفاق فى المنطقة، وتم تسليمها لهيئة الأنفاق، وتعويض الأهالى، كاشفة أن إزالة بعض العمارات فى مشروع أرض المطار، من أجل التطوير، لم يعد حلا مطروحا ضمن المخطط، وبالتالى فإن الهيئة من حقها التصرف فيها وطرحها استثماريا، بما يعزز مخططات الدولة لتطوير المناطق بشكل عام، واستغلال الأصول التابعة لها بشكل خاص.

وقالت المصادر إنه تم اختيار الـ820 وحدة للطرح الأولى، من أصل 3100 وحدة تم بناؤها، منذ نحو 12 عاما، كنوع من «جس النبض» فى هذه المنطقة، ومدى الإقبال عليها، ولن يتم تسليمها إلا بعد رفع كفاءتها بسبب غلقها لعدة سنوات، فى الوقت الذى كانت هذه الوحدات تم تشطيبها «سوبر لوكس» آنذاك، على أن يتم الطرح تباعا لباقى الوحدات المتبقية.

