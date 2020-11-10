شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» للبرامج الرياضية: التزموا الحياد فى نهائى «إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة بضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن فى تناول نهائى دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم بين فريقى الأهلى والزمالك نهاية الشهر الجارى والمقرر إذاعته على البث الأرضى حيث سيشارك الفائز فى بطولة كأس العالم للأندية. وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضى سواء فى المحتوى أو فى آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامى تناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب وإثارة جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة، لافتاً إلى أن المباراة فرصة لتقديم نموذج حضارى يليق بمصر والرياضة المصرية، وأشار إلى ضرورة تجنب أى تجاوزات من جميع المشاركين فى هذا الحدث الرياضى الكبير الذى يحمل اسم مصر لتظهر بصورة مشرفة أمام العالم.