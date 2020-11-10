شكرا لقرائتكم خبر عن مئات القتلى فى غارات للجيش الإثيوبى على إقليم «تيجراى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت حكومة آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا من الحملة العسكرية على إقليم تيجراى بتوجيه ضربات جوية، مساء أمس الأول، أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

وقصفت طائرة عسكرية إثيوبية، أمس الأول، موقعًا للصواريخ والمدفعية قريبًا من مطار ميكيلى عاصمة الإقليم الذى تحكمه «جبهة تحرير شعب تيجراى» الذى يسعى آبى إلى إعادة سيطرة الحكومة الفيدرالية عليه.

وقال زعماء منطقة تيجراى، أمس، إن الحكومة الاتحادية بقيادة أحمد شنت أكثر من 10 ضربات جوية على المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، دون لم تشر الجبهة إلى وقوع إصابات أو قتلى، لكن رئيس الإقليم، دبرصيون جبراميكائيل، قال، أمس، إنه «سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض»، مشيرا إلى استمرار الدفاع.

فى المقابل، وجه رئيس الوزراء الإثيوبى، أمس، رسالة طمأنة لشعبه بقوله إنه لا مخاوف من انزلاق البلاد إلى الفوضى، و«عملياتنا تهدف لفرض سيادة القانون لضمان السلام والاستقرار من خلال تقديم المتسببين فى زعزعة الاستقرار للعدالة».

تأتى العملية عسكرية التى تشنها أديس أبابا ردا على اتهام آبى أحمد لقادة تيجراى بـ«تقويض إصلاحاته الديمقراطية»، حيث هاجمت قوات تابعة لهم قاعدة عسكرية حكومية وحاولت سرقة بعض المعدات.

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