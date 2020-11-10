شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الالتزام بالجداول الزمنية لـ «كهرباء سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة فى دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط.

كما وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء فى سيناء وجنوب الوادى، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعى.

ووجه السيسى كذلك بالتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع الخبرات المتخصصة من القطاع الخاص، فضلاً عن الاستمرار فى جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر، وذلك فى إطار خطة التحديث الشامل التى تنتهجها الدولة لمرفق الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية فى أرجاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحى الحكومى والحى الدبلوماسى والمناطق السكنية.

كما استعرض «شاكر» خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات، وتطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجارى إنشاؤها فى أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

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كما تناول الاجتماع أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع عدد من دول الجوار، خاصةً الربط مع السودان، فضلاً عن الربط الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية، بما فى ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، والموقف التنفيذى لمحطة محولات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.