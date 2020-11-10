فصل 23 طالبًا بـ«علوم بنها» أسبوعًا لعدم ارتداء «الكمامة»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمرارًا للإجراءات الوقائية التى تتبعها جامعة بنها منذ بدء العام الدراسى الجديد، قرر الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع، بسبب تكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة، رغم توجيه تحذير شفوى لهم.

وقال الدكتور لطفى أبو سالم، عميد كلية العلوم، إن الكلية تحرص على ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس «الكمامة» فى قاعات المحاضرات والمعامل، إلى جانب إلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعى، مع توجيه إنذار شفوى لغير الملتزمين فى بداية الأمر، وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية، للتحقيق. وأشار «الجيزاوى» إلى أن ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى أمر حتمى للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، خاصة أن الجامعة توفر الكمامات والماسكات بأسعار رمزية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية، على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية، وتخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بنسبة 50% بسبب «كورونا».