شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على تمويل قطاع النقل بـ1.128 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مسؤولى بنك الاستثمار الأوروبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث التعاون فى مجالات النقل المختلفة. وتطرقت المباحثات إلى الاتفاق الحكومى للتمويل الإطارى لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضرى المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1.128 مليار يورو لتمويل عدد من المشروعات هى (إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، وكهربة خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الـخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو). واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثمارى على مرحلتين الأولى بمبلغ 600 مليون يورو ويتم توقيعها نهاية ديسمبر 2020 والثانية بمبلغ 528 مليون يورو يتم توقيعها خلال يناير 2021. واستعرض الجانبان دراسات نظم الإشارات على خط طنطا/ المنصورة/ دمياط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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