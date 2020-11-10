شكرا لقرائتكم خبر عن «حسب الله» و«مرتضى» أبرز الخاسرين فى مؤشرات «سباق البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى عدد من محافظات المرحلة الثانية الـ 13، العديد من المفاجآت، بعد إعلان اللجان العامة بعدد من الدوائر بياناتها الإحصائية.

وكشفت نتائج الحصر العددى لأصوات «شبرا وروض الفرج وبولاق» فى القاهرة، عن فوز العقيد محمد عبدالرحمن راضى، بمقعد الدائرة بعد تخطيه حاجز الـ40 ألف صوت، كما حسم أبانوب عزت ناشد، مرشح حزب «مستقبل وطن» الدائرة الأولى فى المحافظة ومقرها «الساحل» من الجولة الأولى، بـ42767 صوتًا.

وفى «مدينة نصر» تجرى جولة الإعادة على المقعد الثالث بين عمرو السنباطى، مرشح «مستقبل وطن» أيضًا، وسمر فرج فودة، المرشحة المستقلة.

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وخرج مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من الجولة الأولى، بعد خسارته المنافسة على دائرة «ميت غمر» فى الدقهلية، وحصوله على 21271 صوتًا فقط.

واكتسح «مستقبل وطن» فى القليوبية، بعد فوز مرشحيه بـ13 مقعدًا، وشهدت الجولة خروج 8 نواب حاليين، بينهم صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان، وفى المنوفية، شهدت «بركة السبع وقويسنا» خسارة هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان الحالى.

وأسفرت نتائج انتخابات الدائرة الأولى فى «دمياط» عن جولة إعادة بين ضياء الدين داود، وأيمن رخا، وضياء الدين على بصل، وياسر أبوهندية، وفى الدائرة الأولى فى كفرالشيخ تحددت جولة الإعادة بين (أحمد الطنطاوى، وباسم عبدالمحسن حامد حجازى، واللواء مراد جمال محمد القطان، وياسر منير عبدالجواد عبدالخالق، ومحيى الدين فتح الله محمد القطان).