شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: محاسبة المقاولين والشركات فى مشروعات البنية التحتية بعد أضرار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه سيتم محاسبة اى تقصير او مخالفة أدت الى الاضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين ،والتى كشفت عنها تداعيات زيادة كميات سقوط الامطار والسيول هذا الاسبوع، مؤكدا انه سيتم محاسبة المقاولين و الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية و خاصة الأعمال التي نفذت عام 2018 والتي لم يتم ردمها طبقا للمواصفات والأساليب الهندسية و الفنية ، ومحاسبة اي شركة أو جهة قامت بتنفيذ أعمال رديئة أو غير مطابقة ترتب عليها هبوط أو كسر بسبب الامطار.

مضيفا انه سيتم مراجعة اماكن السيول من قبل الري و الصرف و اعداد خطة لمجابهة الكوارث الطبيعية، طبقا للمتغيرات المناخية والتغييرات الجديدة فى تحول مسار مجرى السيول في عدة مناطق ، مع الاسراع بحلول فورية لتسيير أعمال الطرق واعادة الشيئ لاصله تيسيرا على المواطنين وتخفيف اى اضرار قد تنتج عن زيادة كميات الامطار الفترة القادمة خاصة بالاماكن المتضررة التى تم حصرها .



ووجه محافظ مطروح رسالة شكر وامتنان لاهالي مطروح وتكاتفهم الانسانى والوطنى وقت الازمة ، والذين أسرعوا في الاشتراك في إخلاء المنازل المتضررة من السيول ،و أبدوا استعدادهم لاستقبال الاهالي المتضررة وفتح الوحدات السكنية لهم ،مع إستعداد المحافظة كذلك لتقديم كافة الدعم والمساندة للاهالي.