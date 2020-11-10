شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يوجه بمتابعة حظر زراعة الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة منع وحظر زراعه الأرز ووقفها من المهد قبل زراعتها الموسم القادم، مؤكدا على ضرورة نشر التوعية بين المزراعين بأهمية تطوير أنظمة الري وذلك لترشيد الاستهلاك في استخدام المياه.

جاء ذلك خلال لقاءه ،مساء الاثنين، مع أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز الداخله، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، حيث وجه أيضآ برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تيسيرها وتسهيلها، وإعاده هيكلة العمالة بالوحدات المحلية للقرى والاستفادة من العمالة الزائدة الغير مستغلة.

وكلف الزملوط بسرعة الانتهاء من إعداد الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية للوقوف على مدى جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين، ووضع لافتات إرشادية بأسماء القرى والمنشآت العامة والحيوية توضح مواقعها وحدودها.