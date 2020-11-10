شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار مطروح» تحاصر الشوارع.. وتغرق «مقابر المغاربة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - متولى سالم وولاء نبيل وريهام العراقى وكريمة حسن، والمحافظات- نبيل أبوشال وسعيد نافع وتريزا كمال ووليد صالح وعلى الشوكى:

أغرقت مياه الأمطار التى سقطت على محافظة مطروح على مدار اليومين الماضيين عددا من المناطق، خاصة منطقة مقابر المغاربة، ما أدى إلى تحريك جثامين من أماكنها، بجانب انقطاع الكهرباء وتعطل الحركة فى بعض الشوارع الرئيسية فى المدينة، حيث دفع فريق الطوارئ والأزمات بالمحافظة سيارات لشفط المياه من الشوارع وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

من جانبه، توجه المحافظ خالد شعيب إلى المقابر ووجه قوات الدفاع المدنى وشركة مياه مطروح ومجلس مدينة مطروح بسرعة التخلص من مياه الأمطار المتجمعة فى المكان لعدم تضرر جثامين الموتى، حيث انتقلت بالفعل سيارات شركة المياه والصرف الصحى فى المحافظة مصحوبة بمواتير الشفط المتحركة، سواء إلى المقابر أو أماكن بلاغات المواطنين.

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كما انتقل المحافظ إلى عدد من أماكن البلاغات، حيث قام بجولة ميدانية فى مدينة مرسى مطروح رافقه فيها كل من نائبته الدكتورة دينا عثمان، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، وممثلى الجهات المعنية بفريق الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، طريق القصر ومنطقة الكيلو «4» لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتضررة من السيول.

واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء ببعض المناطق، حيث طمأن الأهالى إلى أنه جار عمل الإصلاحات اللازمة، حيث عاد التيار الكهربائى بالفعل إلى عدد من المناطق وجار استكمال أعمال الإصلاح لإعادة تشغيل التيار تدريجيا مع الانتهاء من انتشال المياه من الشوارع المتضررة.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من شفط المياه من الشوارع وإعادة الشىء لأصله مع ضرورة المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات وسرعة التعامل مع أى بلاغات والتنسيق مع كافة الجهات خلال فترة عدم استقرار الطقس للسيطرة على أى حادث طارئ.